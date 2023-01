Militärwaffen in Speyerer Wohnung gefunden - 49-Jähriger vorläufig festgenommen

Speyer. Die Polizei hat in der Wohnung eines 49-jährigen Mannes aus Speyer mehrere Waffen, Waffenteile und militärische Ausrüstungsgegenstände sichergestellt. Dies meldeten die Staatsanwaltschaften in Mannheim und Frankenthal sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagabend in einer Presseerklärung. Die Polizeikräfte hatten die Wohnung am Donnerstag und Freitag durchsucht. Aufmerksam wurden die Beamten auf den Mann, weil er offenbar verbotenerweise Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr zum Verkauf im Internet angeboten hatte.

Nach einer ersten Einschätzung von Spezialisten des Landeskriminalamtes handelt es sich überwiegend um unbrauchbar gemachte Waffen. Die waffenrechtliche Beurteilung sei noch nicht abgeschlossen. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Durchsuchungen wegen fehlender Haftgründe wieder freigelassen.