Mildere Temperaturen und feuchte Witterung - Amphibienwanderung beginnt

Heidelberg. Mildere Temperaturen und die feuchte Witterung treiben Kröten, Frösche, Salamander und Molche bald wieder zu ihren Laichgewässern. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg bittet daher Autofahrerinnen und Autofahrer mit Hinweisschildern um besondere Vorsicht. Entlang der ausgeschilderten Krötenwanderstrecken im Bereich der ehemaligen Kiesgrube westlich von Heidelberg-Grenzhof, Ziegelhausen, in der Panoramastraße (Rohrbach), zwischen EMBL und Boxberg, im Emmertsgrund, vom Kohlhof in Richtung Waldhilsbach, am Steigerweg und in Schlierbach beziehungsweise entlang des Schlosswolfsbrunnenweges (Altstadt) seien bei Dämmerung entlang von Straßen und Wegen Krötenhelferinnen und -helfer im Einsatz, hieß es. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, Rücksicht zu nehmen und die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.

Sind des Nachts besonders viele Amphibien unterwegs, wird die Stadt die Straßen Am Schlierbachhang, beim Rondell, Wolfsbrunnensteige und Klingelhüttenweg jeweils an der Waldgrenze von 19.30 bis 6.30 Uhr für den Durchgangsverkehr sperren. Die Umleitungsstrecken werden dann entsprechend ausgeschildert. Sofern die Wanderung anhält, werden mit Beginn der Sommerzeit am 27. März die Straßen von 20.30 bis 7.30 Uhr gesperrt.

Für die nächtlichen Sammelaktionen werden zudem noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Sie können sich an das Naturschutzzentrum des NABU Heidelberg wenden – es ist telefonisch erreichbar unter 06221/600705 oder per E-Mail an info@nabu-heidelberg.de oder an Wilfried Münster vom Arbeitskreis Amphibien und Reptilien per E-Mail an wmuenster@gmx.de.