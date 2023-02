Metallplatte schleudert über A6 bei Sinsheim und beschädigt drei Autos

Sinsheim. Eine Metallplatte hat am Dienstag Chaos auf der A6 bei Sinsheim ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei drei Autos beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 10 000. Erst verlor ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Platte. Dann überfuhr ein 49-jähriger Audi-Fahrer zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn die Metallplatte, die dadurch in die Luft geschleudert wurde.

Die Metallplatte schleuderte daraufhin auf die Motorhaube und gegen den Außenspiegel eines nachfolgenden 24-jährigen Seat-Fahrers. Ein weiterer Autofahrer konnte der Platte ebenfalls nicht mehr ausweichen, welche schließlich den Radkasten und Unterboden des seines Skodas beschädigte.

Bei dem Verkehrschaos hat sich niemand verletzt. Die Autobahnpolizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06227/35826-0 zu melden.