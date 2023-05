Metalldiebe auf frischer Tat in Rimbach ertappt

Rimbach. Metalldiebe sind Samstagmittag in Rimbach auf ein Privatgelände eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wollten die drei Männer im Alter zwischen 28 und 50 Jahren Altmetall in Form von Zinkblechen entwenden. Der Geschädigte bemerkte die Täter auf dem Gelände in der Staatsstraße und verständigte daraufhin die Polizei. Vor Orten konnten die Beamten das Trio dann antreffen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gelassen. Dennoch mussten die Männer eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die drei Männer erwartet nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.