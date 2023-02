Messerstiche bei Streit zwischen zwei Männern in Bensheim

Bensheim. Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Bensheim ist ein 62-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus noch ungeklärten Gründen zwischen den beiden Personen vor einem Lokal zum Streit, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Hierbei soll der 60 Jahre alte Mann plötzlich auf das Opfer mit einem Messer eingestochen und ihn mit zwei Stichen leicht verletzt haben. Der 62-Jährige sei am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss, hieß es weiter.

Die Beamten hätten das Tatmesser sicherstellen können. Der 60-Jährige sei daraufhin festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.