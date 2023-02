Messer am Hals – 16-Jähriger an Dossenheimer Haltestelle bedroht

Dossenheim. Ein 16-Jähriger ist in Dossenheim an einer Haltestelle mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein noch unbekannter Täter den Jugendlichen gegen 21.45 Uhr an der Bahnhaltestelle Dossenheim-Nord. Dabei packte der alkoholisierte Unbekannte den Jungen an der Jacke und hielt diesem ein ausgeklapptes Messer an den Hals.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut der Polizei, redete der Täter unverständlich auf den 16-Jährigen ein, wonach dieser von ihm abließ und in Richtung Schriesheim flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, rund 180 - 185 cm groß, kräftige Statur, hatte leichten Bartwuchs im Gesicht, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug eine dunkle Kapuzenjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06203/61301 zu melden.