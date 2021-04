Merkel erhält Preis für Bürgerrechte

Heidelberg/Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommt den Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma. Sie erhalte die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr entschiedenes Eintreten gegen den Antiziganismus, teilte der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma am Mittwoch in Heidelberg mit. Die Preisverleihung findet am 28. April in Berlin statt und wird ab 14.30 live im Internet übertragen unter www.buergerrechtspreis.de. Die Laudatio hält der Preisträger des Jahres 2019, der ehemalige Staatspräsident der Slowakischen Republik Andrej Kiska. Der Preis wird vom Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie der Manfred Lautenschläger Stiftung vergeben.

Seit ihrem Amtsantritt 2005 habe sich Merkel in besonderer Weise dafür eingesetzt hat, dass die Rechte der Minderheit und ihre über 600-jährige Geschichte in Deutschland und Europa bewusster wahrgenommen werden, heißt es. So habe Merkel etwa mit der Übergabe des nationalen Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma 2012 in Berlin ein weltweit beachtetes politisches Zeichen gesetzt.

Verleihung alle zwei Jahre

Angela Merkel 2016 bei einem Festakt des Zentralrates in Berlin. © dpa

Der 2007 ins Leben gerufene Europäische Bürgerrechtspreis wird alle zwei Jahre vergeben und soll einen Beitrag zur Wahrung der Bürgerrechte und der Chancengleichheit der Sinti und Roma-Minderheiten in ihren jeweiligen Heimatländern leisten. Darüber hinaus soll er ein Signal sein an politisch verantwortliche Stellen, Medien und gesellschaftliche Gruppen in Europa, gegen überkommene Klischees, Vorurteilsstrukturen und jede Form der Ausgrenzung vorzugehen.

Bisherige Preisträger waren etwa der Mitgründer der Gesellschaft für bedrohte Völker, Tilman Zülch, oder die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. epd

