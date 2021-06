Bürstadt. Ein Mercedes-Coupé hat am Freitag in Bürstadt wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Bei dem Brand in der Nibelungenstraße wurden nach Polizeiangaben zwei weitere Autos beschädigt, die wie der Mercedes im Hinterhof standen. Die 30 Jahre alte Fahrerin war gegen 14.15 Uhr auf das Grundstück des Anwesens gefahren, als sie die Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrnahm.

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 82.000 Euro.