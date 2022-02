„Menschenverachtende Äußerungen“

Weinheim. Im Weinheimer Gemeinderat ist es am Mittwochabend bei den Haushaltsberatungen zu einem Eklat gekommen. Zunächst verwarnte Oberbürgermeister Manuel Just den Stadtrat der Deutschen Liste, Günter Deckert, zweimal „wegen menschenverachtender Äußerungen“ und forderte ihn auf, „sich zu mäßigen“. Als Deckert dieser Aufforderung nicht nachkam, sondern nachlegen wollte, wurde er vom Oberbürgermeister des Saales verwiesen.

Doch der 82-Jährige, der schon mehrfach unter anderem wegen Volksverhetzung in Haft war, weigerte sich. Daraufhin unterbrach der Oberbürgermeister die Sitzung, machte von seinem Hausrecht Gebrauch und informierte die Polizei. Unter Protest verließ Deckert zusammen mit zwei Polizeibeamten das Rolf-Engelbrecht-Haus. Nach rund 25 Minuten Unterbrechung konnte die Sitzung des Gemeinderats fortgesetzt werden.

In einer ersten Reaktion aus dem Rathaus hieß es am Abend zu dem Vorfall: In seiner Haushaltsrede habe Deckert mehrfach versucht, volksverhetzende und rassistische Äußerungen zu streuen. „Solche Äußerungen werden wir in diesem Haus nicht dulden“, erklärte Manuel Just. Der Oberbürgermeister berief sich dabei auf die Einschätzung der Staatsanwaltschaft vom Vorjahr. Denn Deckert wollte am Mittwoch genau jene Passage der Langfassung seiner Haushaltsrede von 2021 vortragen, die auch nach Auffassung der Staatsanwaltschaft „volksverhetzenden Charakter“ hat. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn war damals eingestellt worden, weil die Rede nicht – wie vorgesehen – auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht worden war. pro