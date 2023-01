Rhein-Neckar. Am Donnerstag bleibt es in der Metropolregion meist neblig trüb - die Sonne zeigt sich kaum am Himmel. Vereinzelt kann es regnen oder sogar schneien. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 2 Grad. Dazu weht ein schwacher wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht zum Freitag wird weiter leichter Schneefall oder gefrierender Sprühregen mit Glätte erwartet. Für Freitag erwarten die DWD-Meteorologen zeitweise Schnee oder Schneeregen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1