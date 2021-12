Im Gegensatz zu den Mannheimer Demonstrationen gegen die Corona-Politik ist es bei zahlreichen Versammlungen im Umland weitgehend friedlich geblieben. Diese Bilanz haben Sprecher der Polizei in Mannheim und Ludwigshafen am Dienstag gezogen.

In der Pfalz waren Menschen in ähnlicher Anzahl wie in der Vorwoche unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen „spazieren“ zu gehen. Die Polizei

...