Mehrere Zehntausend Euro Schaden nach erneuten Microsoft-Anrufen von Betrügern

Rhein-Neckar. Wieder einmal haben Betrüger mit sogenannten „Microsoft-Support-Calls“ im Rhein-Neckar-Kreis ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei sollen in den letzten Wochen insgesamt 20 Personen im Alter zwischen 41 und 90 Jahren Opfer einer solchen Tat gewesen sein.

Die Masche ist dabei immer die gleiche: Unbekannte rufen von Callcentern, meist aus dem asiatischen Raum bei häufig älteren Menschen an und überreden sie, in englischer, aber auch in guter deutscher Sprache, durch geschickte Gesprächsführung, diverse Aktionen am Computer durchzuführen. Hierdurch erlangen die Täter Fernzugriffe auf die PC-Systeme der Opfer. Durch nachfolgende Finanztransaktionen von Opferkonten auf die Konten der Täter oder deren Hintermänner entstehen hohe finanzielle Schäden.

So entstand bei den Opfern, die überwiegend in Mannheim und den angrenzenden Gemeinden Hockenheim, Ketsch, Schriesheim, Weinheim, Heddesheim, Schwetzingen und Edingen-Neckarhausen wohnen, ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Dezernat "Cybercrime" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

