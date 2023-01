Mehrere Wohnungseinbrüche in Limburgerhof

Limburgerhof. Von Freitag auf Samstag ist es in Limburgerhof zu drei Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei berichtet, drangen in einem Fall vermutlich mehrere Täter in ein Haus in der Mußbacher Straße ein. Der Sohn der Familie war dabei zu Hause, er spielte im abgedunkelten Keller mit Headset Computerspiele. Zunächst nahm er die Täter kaum wahr. Als er schließlich doch Geräusche vernahm und nachschaute, bemerkte er Taschenlampenschein. Die Täter hatten ihn wohl zuvor bemerkt und flüchteten. Die Polizei schätzt den Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. . Im Zweiten Fall drangen unbekannte Täter in ein Haus im Hermann-Löns-Weg ein. Zum entstanden Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Eine Zeugin bemerkte im dritten Fall auf einem Spielplatz ein Klirrgeräusch aus einem Haus in der August-Becker-Straße. Kurz darauf sah sie einen Mann von dem Grundstück flüchten. Die Polizeikräfte stellten fest, dass er dort die Terrassentür eingeschlagen hatte. Außerdem waren verschiedene Möbelstücke im Innern durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Fahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.