Mehrere Wildunfälle in der Metropolregion - Polizei bittet um Vorsicht

Rhein-Neckar. Mehrere Wildunfälle haben sich in den letzten Tagen in der Metropolregion Rhein-Neckar ereignet. Eine 48-Jährige konnte einem plötzlich auftauchenden Reh bei Angelbachtal nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß frontal mit ihm zusammen. Wie die Polizei mitteilte, entstand durch den Unfall am vergangenen Mittwochmorgen ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Auch in Waibstadt und Heidelberg kollidierten zwei Fahrzeuge mit Wild, das plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Durch die Kollision entstanden an den Fahrzeugen Schäden von 1.000 Euro und 4.000 Euro.

Weder die zwei Fahrzeughalter noch die 48-Jährige verletzten sich bei den Unfällen. Nichtsdestotrotz bittet die Polizei darum, Wildunfälle nicht zu unterschätzen, da sie mitunter schwere Folgen haben können. Besondere Vorsicht ist in ländlichen Bereichen und außerhalb geschlossener Ortschaften geboten, denn dort finden über 90 Prozent der Wildunfälle statt. Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit häufen sich Wildunfälle in den frühen Morgenstunden und am späten Abend. Allein in diesem Monat kam es in der Metropolregion bereits zu 43 Wildunfällen, insgesamt 507 gab es seit Januar 2021.