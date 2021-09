Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfällen auf A61 zwischen Hockenheim und Speyer

Speyer/ Hockenheim. Gleich zweimal gekracht hat es am Dienstag auf der A61 zwischen Hockenheim und Speyer. Der erste Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Hockenheim. Sieben Fahrzeuge waren beteiligt, darunter ein Sattelzug. Ein Autofahrer hatte auf dem linken Fahrstreifen einen Rückstau übersehen, wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Sattelzug. Der Fahrer des Sattelzugs verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die linke Spur und fuhr auf fünf weitere Fahrzeuge auf. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und per Rettungswagen in Kliniken gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lokales Hockenheim/A61: Unfall zwischen Hockenheim und Speyer 01:08 Mehr erfahren

Fotostrecke A 61: Unfall zwischen Hockenheim und Speyer 9 Bilder Mehr erfahren

Es entstand laut Polizei ein Schaden von weit über 150.000 Euro. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Arbeiten am Unfallort dauerten rund drei Stunden an. Dabei wurde die Autobahn in Richtung Hockenheim mehrmals gesperrt. Teilweise war die Fahrbahn auch voll gesperrt. Gegen 11.15 Uhr waren alle Fahrspuren wieder frei. Infolge des Unfalls entstand ein Rückstau, der in der Spitze rund vier Kilometer lang war. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Speyer mit rund 20 Kräften im Einsatz.

Unfall auf Gegenfahrbahn - Behinderungen bis in den Feierabendverkehr

Rund eine Viertelstunde bevor die Fahrbahn in Richtung Hockenheim wieder frei war, hatte es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls gekracht. Bei dem Unfall gegen 11 Uhr mit Beteiligung von zwei Sattelzügen verletzte sich eine Person leicht. Zuvor war ein 51-Jähriger aus unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 61-jährigen Fahrers aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren total beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 200.000 Euro ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am frühen Nachmittag dauerten die Arbeiten am Unfallort noch an. Beide Fahrzeuge sollen abgeschleppt und im Anschluss daran die Fahrbahn gereinigt werden. Wie lange der Einsatz auf der A61 andauert, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen. Verkehrsteilnehmer müssten sich jedoch im Feierabendverkehr auf erhebliche Behinderungen auf der A61 in Richtung Speyer und Koblenz rechnen. Diese könnten auch auf die A6 zurückreichen.