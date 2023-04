Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Bobenheim-Roxheim

Bodenheim-Roxheim. Mehrere Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Bodenheim-Roxheim verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, nahm ein 52 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen von der Berliner Straße in die Frankenthaler Straße einem 36-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer als auch ihre Beifahrer Verletzungen, die in einem Krankenhaus vorsorglich behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Einmündung zwischenzeitlich gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 zu melden.

