Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Weinheim - Zeugen gesucht

Weinheim. Mehrere Personen haben sich vor einer Shisha-Lounge am frühen Sonntagmorgen in Weinheim körperlich angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die zwei Personengruppen aus noch ungeklärter Ursache gegen 4.30 Uhr vor der Shisha-Lounge in einen Streit. Dabei sollen 15 bis 20 Personen auf vier Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren

eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte die vier Leichtverletzten vor Ort.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 zu melden.



