Mehrere Verletzte nach handfester Auseinandersetzung

Wald-Michelbach. Mehrere Personen sind bei einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagnachmittag in der Neckarstraße in Wald-Michelbach verletzt worden. Wie die Polizei mitteile, verständigte eine Zeugin gegen 14.30 Uhr die Polizei und meldete eine Schlägerei. Die Beamten trafen vor Ort insgesamt 10 Personen, aufgeteilt in zwei Gruppen, an. Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zwischen einem 38 Jahre alten Mann und einer vierköpfigen Gruppe zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hintergrund des Streits war vermutlich, dass der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg geparkt hatte. Der verbale Schlagabtausch entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in die sich noch weitere Anwohner einmischten. Der 38-Jährige soll auch eine Metallstange eingesetzt haben. Insgesamt fünf Personen erlitten leichte Verletzungen.

