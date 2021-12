Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf A 5 - darunter auch sechsjähriges Kind

Zwingenberg. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 5 bei Zwingenberg sind mehrere Personen verletzt worden – darunter ein sechsjähriges Kind. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 14.30 Uhr ein Mercedes aus noch ungeklärter Ursache einem VW Touran auf. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt, seine 56-jährige Beifahrerin musste mit einer Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem VW Touran saß eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. Die Mutter und ein sechsjähriges Kind wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die ganze Familie konnte jedoch nach ärztlicher Untersuchung nach Hause entlassen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund. 20 000 Euro. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn in Richtung Darmstadt für eine Stunde voll gesperrt werden.