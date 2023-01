Landau. Durch die Witterungen ist es in Landau zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu vier Verkehrsunfällen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

