Mehrere Urkundenfälschungen und aufenthaltsrechtliche Verstöße bei Kontrolle auf Autobahn

Walldorf. Bei einer Kontrolle auf dem Gelände der Autobahnpolizei in Walldorf haben die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, in denen insgesamt acht Personen ohne gültiges Aufenthaltsrech saßen. Wie die Polizei mitteilte, stammten sie nicht aus einem Mitgliedsstaat der EU, aber waren in Deutschland erwerbstätig. Bei der Kontrolle erhärteten sich die Hinweise darauf, dass die Verdächtigen in ihren Wohnräumen falsche Dokumente aufbewahren. Daher wurden Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte neun falsche Personaldokumente sicher. Die acht Verdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Der Arbeitgeber der Verdächtigen muss sich wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt infolge von unerlaubter Beschäftigung in acht Fällen verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1