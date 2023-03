Mehrere Unfälle in wenigen Minuten durch betrunkenen Autofahrer in Zeiskam

Zeiskam. Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagnachmittag in Zeiskam innerhalb weniger Minuten mehrere Unfälle verursacht. Der 49-Jährige geriet auf der L540 in den Gegenverkehr und streifte einen Bus, touchierte kurz darauf eine Hausfassade und krachte dann frontal in ein geparktes Auto in der Friedhofstraße, listet die Polizei auf. Die Beamten konnten den Mann bei sich zu Hause antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen, der einen Wert von 2,6 Promille ergab. Der 49-Jährige muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

