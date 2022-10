Mehrere Unfälle im Bereich Walldorf - Vollsperrung auf der A 6 aufgehoben

Mannheim/Hockenheim. Auf der A 6 und A 5 bei Walldorf gab es am Freitag wegen mehrerer Verkehrsunfälle starke Verkehrsbehinderungen mit kilometerlangen Staus in Fahrrichtung Mannheim und Heidelberg.

Über ein auf der Fahrbahn liegendes Fahrzeugteil ist am Freitagmorgen gegen 6 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges im Baustellenbereich der A 6 zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim gefahren. Dadurch wurde einer seiner zwei Dieseltanks so stark beschädigt, dass mehrere 100 Liter Kraftstoff ausgelaufen sind, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer hielt seinen Sattelzug an der Rastanlage am Hockenheimring an. Dort versuchte die Feuerwehr, das Leck mit einer speziellen Paste notdürftig abzudichten. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Verletzte gab es keine.

Die Autobahn wurde auf mehreren Kilometer verunreinigt und war seit kurz vor 7 Uhr in Richtung Mannheim gesperrt. Die Reinigungsmaßnahmen dauerten bis in den Nachmittag an. Um 14 Uhr wurde die Vollsperrung auf der A 6 aufgehoben, teilt die Polizei mit. Zeugen, die beobachteten, wie ein Fahrzeug vor 6 Uhr Teile im entsprechenden Bereich verloren hat, können sich bei der Autobahnpolizei in Walldorf unter der Rufnummer 06227/35826-0 melden.

Kurz nach 7 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall mit einem Lastwagen auf der A 6 bei Walldorf Richtung Mannheim. An der Überleitung auf die A 5 fuhr der Lkw-Fahrer in ein Auto, berichtet die Polizei. Verletzte gab es nicht und die Unfallstelle ist bereits geräumt.

Auffahrunfall auf der A 5

Zwei Fahrzeuge waren dann auf der A 5 Richtung Heidelberg zwischen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen gegen 7.20 Uhr in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, staut sich wegen des Unfalls der Verkehr. Die Unfallstelle ist seit 08.45 Uhr geräumt. Nähere Informationen zu Verletzten und dem Schadensausmaß sind noch nicht bekannt.