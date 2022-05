Mehrere Transporter in Mannheim und Heidelberg aufgebrochen - Zeugen gesucht

Rhein-Neckar. Zwei Transporter sind im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag im Mannheimer Stadtteil Rheinau aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst in der Rohrhofer Straße die Scheibe der Fahrertür eines Sprinters eingeschlagen, um sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Anschließend wurde das Fahrzeug durchwühlt, allerdings außer etwas Münzgeld nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Ebenso wurde die Scheibe bei einem Transporter der Marke Renault an der Kreuzung der Straßen "Am Rheinauer See" und "Starnberger Weg" eingeschlagen. Auch hier wurde das Fahrzeug durchsucht und Modeschmuck, sowie Münzgeld entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro, der Diebstahlschaden über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.

Transporter auch in Heidelberg aufgebrochen

Ebenfalls im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Straße "In der Neckarhelle" in Heidelberg ein Transporter aufgebrochen. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine Bohrmaschine der Marke "Makita" im Wert von rund 300 Euro. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

