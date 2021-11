Mehrere Schlägereien vor Nachtclubs in der Pfalz

Neustadt/Landau. Mehrere Schlägereien hat es am frühen Samstagmorgen vor Nachtclubs in der Pfalz gegeben. So wurde der Polizei in Neustadt nach Behördenangaben gegen 4.30 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich einer Diskothek in der Innenstadt mit bis zu 30 Personen gemeldet. Vor Ort wurde lediglich ein 21-jähriger Verletzter angetroffen. Er hatte eine Wunde im Mundbereich und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahndung nach weiteren Teilnehmenden des Streits verlief erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleich zweimal war die Polizei in Landau zu Schlägereien vor einem Nachtclub ausgerückt. Gegen 3 Uhr war es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen, berichtete die Behörde. Hintergrund war nach Mutmaßungen der Polizei wohl, dass das Fahrzeug, in welches der 17-jährige Angreifer einsteigen und nach Hause fahren wollte, bereits voll besetzt war. Schließlich schlug der im Nachgang ermittelte Beschuldigte auf einen Fahrzeuginsassen ein.

Gegen 5.30 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten erneut am selben Nachtclub gefordert. Diesmal sollen ein 17- und 19-Jähriger mehrfach aufeinander eingeschlagen haben. Es ging nach Polizeiangaben um einen Streit wegen eines Mädchens. Zunächst hatten sich die Streithähne von Ort und Stelle entfernt. Die Polizei ermittelte die beiden jedoch ebenfalls nachträglich.

Im Falle der Schlägerei in Neustadt sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 06321/854-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2