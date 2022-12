Dirmstein. Mehrere Pkw sind am frühen Montagmorgen in Dirmstein zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Pkw auf einem eingezäunten Gelände in der Bahnhofstraße zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der folgenden Rufnummer 06359/9312-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1