Limburgerhof. Mehrere Mülltonnen sind in der Nacht auf Sonntag in Limburgerhof von einem oder mehreren Unbekannten in Brand gesetzt worden. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

