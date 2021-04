Mannheim. Am Freitagabend haben in Mannheim-Rheinau mehrere Männer mit Fäusten und Stöcken auf einen 20-Jährigen eingeschlagen sowie mit den Füßen auf ihn eingetreten. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, seien die Beamten zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen im Stadtteil Rheinau gerufen worden. Mehrere Polizeistreifen trafen gegen 18.30 Uhr in der Durlacher Straße ein. Die Beamten fanden dort einen 20-jährigen Mann vor, der verletzt auf dem Boden lag. Nach Angaben der Polizei teilten er sowie weitere Zeugen mit, dass mehrere Männer auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Auch der 26-jährige Begleiter des Opfers wurde durch einen Schlag auf die Hand verletzt. Der 20-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.



Vorangegangen war der Situation bereits eine Konfrontation zwischen den Männern, die am Nachmittag auf der Neckarauer Straße stattfand. Die Polizei geht davon aus, dass der Hintergrund der Auseinandersetzung in Differenzen zweier Familien im Stadtteil Rheinau liegen.

