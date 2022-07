Mehrere Männer rauben Mann in Speyer aus

Speyer. Ein 55-Jähriger ist Donnerstagnacht von mehreren Männern in Speyer bedrängt und ausgeraubt worden. Der Mann rief bei der Polizei an und gab an, dass er im Bereich des Domvorplatzes von fünf Männern bedrängt und belästigt werde. Nach dieser Mitteilung brach das Telefonat abrupt ab, teilte die Polizei mit. Als die Beamten am Dom ankamen, war nur noch der 55-Jährige vor Ort. Es stellte sich heraus, dass die Gruppe den Mann zunächst festgehalten, seine Tasche durchwühlt und ihm dann sein Handy unter Gewaltanwendung aus der Hand gerissen hatte.

Die Diebe flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Maximilianstraße. Danach merkte der Mann, dass aus seiner Tasche ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag geraubt wurde. Die Gruppe konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr gefunden werden.

Zwei der Männer konnten beschrieben werden. Der Erste war auffällig groß (etwa 1,85m) und hatte eine kräftige Statur sowie einen dunklen Hautton und kurze schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt. Der zweite Täter hatte einen Drei-Tage Bart und war etwa 1,75m groß. Er hatte eine normale Statur, dunkle, kurze Haare und sprach gesprochen Deutsch.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232/1370 melden.

