Nussloch. Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag auf der Nusslocher Kerwe fünf Luftgewehre entwendet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Samstag gewaltsam Zutritt zu der Schießbude. Die Polizei gibt an, dass der Schaden mindestens im vierstelligen Bereich liegt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222/5709-0 zu melden.

