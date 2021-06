Mehrere Lagen Klebeband über B 37 gespannt - Strafverfahren eingeleitet

Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag weißes Klebeband über die Fahrbahn der B 37 in Höhe der Ausfahrt des Mercure-Hotels in Bad Dürkheim gespannt. Durch das Hindernis aus mehreren Lagen Klebeband, das in einer Höhe von etwa 1,50 Metern befestigt war, hätten sich Zweiradfahrer erheblich verletzen können, so die Polizei.

Zeugen beobachteten demnach gegen 2.40 Uhr zwei Jugendliche, die mit Rucksack und Fahrrad in Richtung Salinarium flüchteten. Drei weitere Jugendliche hätten wenige Minuten später das Klebeband von der Fahrbahn entfernt und es zusammengeknüllt auf dem Grünstreifen abgelegt. Weiter Angaben zu den Jugendlichen sind nicht bekannt.

Das Klebeband wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.