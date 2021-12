Mehrere Häuser in Eppelheim nach Rohrbruch ohne Wasser

Eppelheim. Rund 15 Häuser in Eppelheim können seit Dienstagnachmittag nicht mit Wasser versorgt werden. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtwerke Heidelberg Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch an einer Versorgungsleitung in der Georg-Friedrich-Händel-Straße. Anwohnerinnen und Anwohner in der Georg-Friedrich-Händel-Straße, der Franz-Liszt-Straße und der Haydnstraße sind betroffen.

Die Stadtwerke Heidelberg arbeitet derzeit an der Behebung, weswegen die Georg-Friedrich-Händel-Straße zwischen der Schwetzinger Straße und der Franz-Liszt-Straße voll gesperrt wurden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Wasserversorgung voraussichtlich in den frühen Abendstunden wiederhergestellt sein wird.

Aufgrund der Arbeiten könne es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen im Wasser kommen. Es wird empfohlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.