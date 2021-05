Mehrere Golfcarts entwendet und im Waidsee versenkt

Heddesheim/Weinheim. Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag vom Golfclub Heddesheim insgesamt vier Golfcarts entwendet. Wie die Polizei mitteilte, sei eines davon am Sonntagmorgen von Spaziergängern am Ufer des Waidsees entdeckt worden. Es habe teilweise im Wasser gestanden. Der Täter oder die Täterin hatte hierfür einen Müllbehälter auf das Gaspedal gestellt und das Fahrzeug die Böschung herunter rollen lassen.

Bei einem Golfcart handelt es sich um ein elektrisch angetriebenes, überdachtes Fahrzeug für zwei Personen, das weder eine Straßenzulassung noch ein Kennzeichen besitzt.

Zeugen, die am Golfclub oder am Waidsee beziehungsweise auf der Strecke zwischen Heddesheim und Weinheim zum Vorfall etwas beobachtet haben, melden sich unter der Telefonnummer 06203/93050 bei der Polizei.