Germersheim. Am Samstagmorgen haben sich drei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle auf der Rheinbrücke der B35 in Fahrtrichtung Germersheim ereignet. Laut Polizei kam es zu den drei Kollisionen zwischen 8:00 und 8:30 Uhr aufgrund von Glatteis. Dabei verloren die Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre jeweiligen Fahrzeuge und krachten in die Schutzbarrieren am linken und rechten Fahrbahnrand. Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1