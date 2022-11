Ladenburg. Mehrere geparkte Fahrzeuge sind in Ladenburg beschädigt worden - insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurden im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24. November, und Samstag, 26. November, mindestens neun in der Wichernstraße abgestellte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06203/93050 zu melden.

