Lützelsachsen. Die Feuerwehr ist am Ostermontag erneut wegen eines Wasserrohrbruchs in Lützelsachen im Einsatz gewesen. Wie diese mitteilt, waren kurz nach elf Uhr die Keller zweier Wohnhäuser in der Kurpfalzstraße unter Wasser und mussten leer gepumpt werden. Bereits am Gründonnerstag mussten mehrere Häuser der Straße trocken gelegt werden.

