Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim. Insgesamt drei Fahrzeuge in der Hopfenstraße in Weinheim sind im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei wurde Werkzeug von noch unbekanntem Wert entwendet. Die Fahrzeuge, bei denen es sich um zwei Mercedes sowie ein VW-Caddy handelt wurden am Sonntag verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Vermutlich mit einem mitgeführten Gegenstand schlugen die Täter die Scheiben an den Fahrzeugen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/11030 bei der Polizei zu melden.

