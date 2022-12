Mehrere Einbrüche im Ärztehaus der Grünstadt

Grünstadt. Im Ärztehaus in der Grünstadt ist mehrmals eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der vergangenen Woche zu drei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Unbekannte Täter haben hierbei in einer Arztpraxis einen Tresor entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Aus einer Physiotherapie-Praxis wurde Bargeld und ein Staubsauger gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt rund 820 Euro. Außerdem gelang es den Tätern, in die Räumlichkeiten einer Pflege-Beratungsstelle einzudringen. Diebesgut war in diesem Fall ein Notebook. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Schlussendlich war noch eine Apotheke betroffen, wobei es bei einem Einbruchsversuch blieb. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06359/9312-0.

