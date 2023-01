Mehrere Einbruchsversuche in Speyerer Innenstadt gescheitert

Speyer. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Speyerer Innenstadt versucht in drei Geschäfte einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, probierten die Unbekannten ein Fenster in der Roßmarktstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. In der Große Greifengasse hebelten die Täter dann das Fenster der Personaleingangstür zu einem Kaufladen auf. Im Innern wurde nach aktuellen Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Unweit davon versuchten sie in der gleichen Straße eine Tür zu einem Restaurant aufzuhebeln. Auch dieses Unterfangen misslang aufgrund der Stabilität der Tür.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Innenstadtbereich, insbesondere in der Roßmarktstraße und der Große Greifengasse gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 zu melden.