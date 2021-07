Mehrere Durchsuchungen in Viernheim - Drogen und Waffen sichergestellt

Viernheim. Die Polizei hat am Donnerstag in Viernheim vier Wohnungen und eine Bar nach Drogen durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten Rauchgiftfahnder in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei rund zwölf Gramm Kokain, eine geringe Menge Heroin sowie fünf Messer, baulich veränderte PTB-Waffe und mehrere Handys, die offenbar für Drogengeschäfte genutzt wurden. Aus vorangegangenen Ermittlungsverfahren hatten sich Hinweise auf vier Männer im Alter von 21, 27, 50 und 57 Jahre ergeben, die mit Rauschgift gehandelt haben sollen.

Zudem wurde nach einem Hinweis eines Bürgers eine Mädchengruppe auf dem Spielplatz am Berliner Ring kontrolliert. Bei ihnen wurden zwei Gramm Cannabis gefunden. Gegen eine 14-Jähige wurde Anzeige wegen Drogenbesitzes erstattet.