  Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos

Bobenheim-Roxheim. Drei Diebstahldelikte aus geparkten Autos haben sich am Wochenende in Bobenheim-Roxheim zugetragen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war im im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7.05 Uhr, eine Geldbörse und eine Laptop aus einem Fahrzeug in der Richard-Wagner-Straße entwendet worden. Ein weiterer in der Richard-Wagner-Straße abgestellter Wagen wurde lediglich durchwühlt, so dass kein Schaden entstand. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Diebe in der Beethovenstraße eine Sonnenbrille im Wert von etwa 300 Euro aus einem Auto. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge auf unbekannte Weise geöffnet.

Zeugen der Vorfälle melden sich unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-100 bei der Polizei.