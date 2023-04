Mehrere brennende Mülltonnen in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen. Mehrere Mülltonen sind in einem Hinterhof in der Schillerstraße am am 08. April gegen 01:30 Uhr, abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sind sie durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Zeitgleich brannte im Hinterhof eines nur wenige Meter entfernten Anwesens ebenfalls eine Mülltonne. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es hier lediglich zu Schäden an der Mülltonne. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.