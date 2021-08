Mehrere Baustellen auf der A 65

Rhein-Neckar. Die Autobahn GmbH repariert in der kommenden Woche auf der A 65 Schäden an der Fahrbahn. Um die Baustellenbereiche abzusichern, werde eine Fahrspur gesperrt, so die Gesellschaft. Die Reparaturen finden mit Rücksicht auf den Verkehr von etwa 20 Uhr bis 6 Uhr statt.

Konkret sind folgende Abschnitte betroffen:

Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch (23. bis 25. August): Anschlussstellen Haßloch bis Deidesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Mittwoch auf Donnerstag (25. bis 26. August): Anschlussstellen Deidesheim bis Neustadt-Nord in Richtung Karlsruhe.

Donnerstag auf Freitag (26. auf 27. August): Anschlussstellen Neustadt-Nord bis Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Freitag auf Samstag (27. auf 28. August): Anschlussstellen Landau-Zentrum bis Landau-Süd in Richtung Karlsruhe.