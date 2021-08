Mehrere Autos in Schriesheim und Heddesheim mutwillig beschädigt

Rhein-Neckar. Mehrere Autos sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten im Rhein-Neckar-Kreis mutwillig beschädigt worden. So wurde in Schriesheim an acht Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich hinterlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatten sieben Autofahrer ihren Wagen am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz am Rathaus abgestellt. Am Nachmittag stellten sie die Beschädigungen fest. Eine weitere Person habe am Mittwochvormittag tiefe Kratzer im Lack seines Pkw bemerkt.

Ebenfalls unbekannte Täter waren in der Nacht zu Mittwoch in Heddesheim am Werk und beschädigten zwei Autos, die in der Johann-Philipp-Allmang-Straße sowie in der Bismarckstraße parkten. Dabei wurde an einem BWM ein Außenspiegel abgeschlagen, an einem Opel beschädigten der oder die Täter die Windschutzscheibe. Die Schadenshöhe wurde insgesamt auf 1800 Euro geschätzt.

Zeugen der Vorfälle in Schriesheim melden sich unter den Telefonnummern 06203/61301 oder 0601/10030 bei der Polizei. Hinweise zu den beschädigten Autos in Heddesheim nimmt die Behörde unter 06203/41443 oder 06203/93050 entgegen.