Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer haben 2020 knapp sechs Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, waren das 8,8 Prozent (486 000 Hektoliter) mehr als 2019. Der zehnjährige Mittelwert wurde demnach um 4,6 Prozent übertroffen. 70 Prozent der Ernte sei für die Produktion von Qualitätsweinen verwendet worden, 25 Prozent für die höchste Qualitätsstufe Prädikatsweine. Den größten Anteil an der Gesamtmenge hatten laut den Statistikern die Weißweine mit 71 Prozent oder 4,3 Millionen Hektoliter.

