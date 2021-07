Mehr Streifen unterwegs

Neuhofen. Am Badesee Schlicht in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) hängt der Haussegen schief. Wie berichtet, sorgen feiernde Jugendgruppen dort derzeit für Ärger. Obendrein kursieren in den sozialen Netzwerken Gerüchte über angeblich begangene Straftaten wie Raub, Nötigung, und sexuelle Übergriffe. Nach Mitteilung der Polizei seien bei der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Polizei Schifferstadt vermehrt Anfragen und Hinweise besorgter Menschen über die Sicherheitslage rund um den Badesee eingegangen.

„Die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten sind allerdings deutlich rückläufig. Die registrierten Einsätze und auch die bekannt gewordenen Körperverletzungen sind nach einer vorläufigen Auswertung im ersten Halbjahr 2021 zurückgegangen“, berichtet ein Polizeisprecher. Dennoch nehme man die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und wolle vor Ort ansprechbar sein.

Gerüchte nicht verbreiten

„Um unmittelbar auf Ordnungsverstöße reagieren zu können, haben die Verbandsgemeinde und die Polizei ihre bereits stattfindenden Kontrollen noch einmal intensiviert und insbesondere die Fußstreifen erhöht“, berichtet der Behördenvertreter. Andererseits bitte man Badegäste darum, keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke zu teilen und das Verbreiten von Gerüchten zu vermeiden. Wer etwas Verdächtiges sieht, wendet sich unter 110 direkt an die Polizei. sin