Mehr Sicherheit – weniger Service

Rhein-Neckar. Die Sparkasse Heidelberg reagiert mit einem ganzen Maßnahmenpaket auf eine Welle von sieben gesprengten Geldautomaten in nur 14 Monaten. Zuletzt wurde in einem Wohnhaus in der Bahnstadt der Bankautomat in die Luft gejagt und der Inhalt und das Geld gestohlen – mit erheblicher Gefahr von Leib und Leben der Bewohner. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bank mit Vertretern des Landeskriminalamts (LKA) und der Polizeidirektion am Mittwochmittag in Heidelberg verkündete Vorstandsvorsitzender Rainer Arens neue Sicherheitsmaßnahmen, aber auch die Schließung von neun weiteren Automatenstandorten.

Waren zuerst Geldausgabeautomaten an frei stehenden Standorten auf Supermarktparkplätzen wie auf dem Mollgelände in Schwetzingen betroffen – die quasi nicht zu schützen seien, hat die jüngste Sprengung des Geldausgabeautomaten im SB-Bereich der Filiale Bahnstadt mitten in einem Wohngebäude, wo gerade junge Familien mit Kindern leben, die Verantwortlichen aufgerüttelt.

Nach einer umfassenden Gefährdungsanalyse müsse man jetzt zum Schutz der Bevölkerung und auch auf Empfehlung der Kriminalpolizei handeln, sagt Arens: „Standorte mit bereits gesprengten Geldausgabeautomaten werden nicht mehr aufgebaut. Neun SB-Einrichtungen, die laut LKA in der höchsten Gefährdungsstufe befinden, werden vom Netz genommen“, so Arens weiter: nämlich am Rewe-Markt Kleingemünd, am Heidelberger Zoo, bei Zizmann in Leimen, in Malschenberg, beim SBK-Markt in Walldorf, bei Rewe in Sandhausen, in Wiesloch-Frauenweiler, Schwetzingen-Nordstadt und in Plankstadt-West. Dort wurden schon Schilder mit dem Verweis auf die nächstgelegene geöffnete Filiale angebracht, und die Automaten sind ab sofort nicht mehr mit Geld geladen.

An den anderen Standorten – die Sparkasse betreibt selbst 108 Cash-Automaten – werden modernste Geräte mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen installiert: „Das kostet uns eine siebenstellige Summe“, so Arens. Es wird auch Security-Leute vor Ort geben, strenge Videoüberwachungen, Farbkartuschen und ähnliche Dinge. Zudem sollen die SB-Bereiche künftig nachts von 0 bis 5 Uhr geschlossen bleiben – also in der besonders beliebten Sprengzeit der Kriminellen.

LKA-Pressesprecher David Fritsch nannte holländische oder osteuropäische Tätergruppen. 2020 habe es in Baden-Württemberg 41 Fälle gegeben, bei 25 blieb es beim Versuch. 40 Prozent der Fälle könne man aufklären. Patrick Knapp vom Polizeipräsidium Mannheim ergänzte, das 2021 fünf Automaten geknackt worden seien. Besonders betroffen: die Sparkasse Heidelberg.