Mehr Nachrichten am Abend: Gut informiert mit den "MM"-Newslettern

Mannheim. Liebe Leserinnen und Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

jeden Werktag versorgen wir von der Redaktion des „Mannheimer Morgen“ Sie mit einem Überblick über die wichtigsten Nachrichten und Themen aus Mannheim und der Rhein-Neckar-Region. Diesen Service möchten wir im neuen Jahr noch etwas verändern und damit sicherlich auch verbessern.

"Guten Abend Mannheim!"

Der Newsletter „Guten Abend Mannheim!“ wird dann noch mehr Hinweise auf von der Redaktion selbst recherchierte „MM+“-Themen haben, die für das Leben in der Metropolregion wichtig sind. Außerdem bieten wir Ihnen einen Überblick auf viele Aspekte, die das Leben im Südwesten Lebenswert machen: Ausgehtipps, Freizeittipps, Gastrotipps, Wandertipps und vieles mehr.

Neu wird auch sein, dass der Newsletter „Guten Abend Mannheim!“ nicht mehr nur an fünf Tagen, sondern ab 2023 an sechs Tagen der Woche erscheinen wird. Wir werden Sie also auch am Sonntag gegen 19 Uhr über die wichtigsten Nachrichten der Rhein-Neckar-Region informieren.

Sicherlich haben Sie schon gesehen, dass der „Mannheimer Morgen“ ein breites Angebot an Newslettern bereithält. Hier können Sie sich für die Newsletter anmelden

"Guten Morgen Mannheim!"

In unserem „Guten Morgen Mannheim!“-Newsletter ordnet ein Team aus Autorinnen und Autoren jeden Werktag, um 6.30 Uhr, die Ereignisse aktuell und pointiert für Sie ein. Der optimale Überblick für einen informierten Start in den Tag.

"MM Business Class"

Einmal pro Woche, nämlich jeden Mittwoch, bekommen Sie in der „MM Business Class“ einen Einblick in die Wirtschaft der Region – zusammengestellt von unseren Redakteurinnen und Redakteuren des „MM“-Wirtschaftsteams. Immerhin spielt Wirtschaft in unserer pulsierenden Region eine ganz entscheidende Rolle, bestimmt auch in ihrem Leben.

"Buwe"-Newsletter

Für Waldhof-Fans haben wir die Expertise unserer Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller in den „Buwe“-Newsletter gegossen. Jeden Freitag gibt es einen Blick auf die fußballerischen und sonstigen Ereignisse des Mannheimer Traditionsvereins. Außerdem wird natürlich voraus auf den aktuellen Spieltag geschaut.

"Neckar-Bergstraßen-Newsletter"

Was gibt es Spannendes in der Region Neckar-Bergstraße? Diese Frage beantworten die „MM“-Redakteurinnen und Redakteure jeden Donnerstagabend in einem Newsletter speziell zu Themen aus den Städten, Gemeinden und Mannheimer Stadtteilen der Region Neckar-Bergstraße. Besonders Bewohner der Städte Ladenburg und Schriesheim, der Gemeinden Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Hirschberg sowie der Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Friedrichsfeld bleiben mit diesem Newsletter immer gut informiert.