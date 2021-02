Ludwigshafen. Statistiken hinken der Realität naturgemäß hinterher. So mutet es tatsächlich befremdlich an, dass das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Donnerstag berichtet, dass die 2020 registrierten Straftaten den niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre erreicht haben. Gefühlt wird in der Metropolregion derzeit nämlich beinahe jeden Tag ein anderes Tötungsdelikt gemeldet. Allerdings deckt sich dieser traurige Trend auch mit der Statistik. So hat die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr zwar von 58 051 auf 57 097 abgenommen, zeitgleich hat es aber mehr Mordfälle gegeben.

Insgesamt wurden im Bezirk des zweitgrößten der fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz 27 Straftaten gegen das Leben bearbeitet. Dazu gehören neben Mord auch Totschlag sowie fahrlässige Tötung. Das entspricht laut Statistik dem Niveau der Vorjahre. Erfreulich ist nach Einschätzung der Behörde – die für die Vorder- und Südpfalz und damit für 870 000 Einwohner zuständig ist – dass die Aufklärungsquote deutlich gestiegen ist. So lag diese Quote 2019 bei 62,8 Prozent, 2020 dagegen bei 64,8 Prozent.

Öffentlicher Raum sicherer

Auch die Zahl der Rohheitsdelikte – zu denen Raub, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung gehören – ging im vergangenen Jahr um 319 auf 10 893 Delikte zurück. Ähnliches gilt den Beamten zufolge für die Straßenkriminalität, die das Sicherheitsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern maßgeblich beeinflusse. Seien 2019 noch 11 717 dieser Taten registriert worden, so waren es 2020 genau 11 262 Fälle. „Mit dem Rückgang um 453 Taten liegen die Zahlen auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 20 Jahre“, berichtet das Präsidium Rheinpfalz, dessen Beamten sich um ein 2400 Quadratkilometer großes Gebiet kümmern.

Ähnlich erfreulich seien die Zahlen bei der Eigentumskriminalität: Mit 14 846 Fällen sei seit 2001 ein neuer Tiefststand erreicht. Zudem seien die Wohnungseinbrüche mit 822 Fällen um 167 zurückgegangen, was einem Minus von 20,3 Prozent entspricht. Zeitgleich konnten die Beamten deutlich mehr Einbrüche aufklären. Demnach ist diese Quote um 12,6 Prozent auf 34,5 gestiegen. „Hervorzuheben ist, dass über die Hälfte der Taten im Versuchsstadium steckengeblieben ist“, betont ein Präsidiumssprecher. Bis zum Jahr 2015 seien die Einbruchszahlen kontinuierlich angestiegen. Mit der Einrichtung einer festen Ermittlungsgruppe und der Vernetzung mit den Nachbarpräsidien Mannheim und Karlsruhe sei dieser Trend erfolgreich umgekehrt worden.

Bei Bandendiebstahl mit EC- und Kreditkarten verzeichne man dagegen einen Anstieg von zwei auf 20 Fälle. Auch die Internetkriminalität habe um 637 auf 3457 Fälle zugenommen. „Der Grund könnte das durch Coronaregeln geänderte Konsumverhalten und angesichts geschlossener Geschäfte der Umstieg auf den Onlinehandel sein.“

Sehr zum Bedauern der Beamten, sind 437 Angriffe verbaler und realer Art auf Polizisten und Beamtinnen registriert worden, 2019 waren es 369. Verletzt wurden dabei 96, also 34 weniger als im Vorjahr. sin