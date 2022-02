Nicht nur in der Metropolregion, sondern auch deutschlandweit präsentiert sich die Stadt Heidelberg einmal mehr als Vorreiterin bei einem sensiblen Thema. Es geht um die Einrichtung geschlechtsneutraler Toiletten. In der Stadt am Neckar entscheiden künftig bei Neu- und Umbauten das Hochbauamt, die zuständigen Bauherrenämter und die Koordinationsstelle LSBTIQ+ des Amtes für Chancengleichheit

...